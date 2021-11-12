晶華酒店今日召開董事會，通過2021第3季合併營收為10.06億元，較去年減少32.59％，不過因認列處分子公司達美樂披薩淨利益14.61億元，第3季合併稅後淨利為15.15億元，累積今年前3季稅後淨利19.23億元，EPS為14.78元。

晶華酒店表示，第三季與去年同期比較營收減少，主要係自5月15日起台灣爆發社區感染，疫情提升至三級管制，禁止國內旅遊及餐廳內用服務，對觀光旅遊業營運造成嚴重衝擊，尤其台北晶華酒店影響甚鉅。

展望後市，因應即將到來的感恩聖誕跨年節慶商機與尾牙春酒旺季，台北晶華酒店於11月首推可在客房內大啖烤雞、暢飲紅酒的感恩節美食住房專案，加購高鐵票還可獨享全台最低6折優惠！12月份更將推出內含精品、甜點、敞篷車以及禮物交換…等豐富元素的聖誕主題住房專案，並在中庭打造了三層樓高的巨型聖誕樹，搭配精彩的聖誕Live演唱與豐盛大餐，為無法出國的顧客創造最有聖誕氛圍的過節體驗。

晶華酒店表示，消費者亦可以選擇有頂級氣泡酒與美食搭配101美景的「香檳聖誕跨年假期」專案，度過璀璨歡樂的五星級假期。受惠於疫情後的報復性消費與國旅大爆發，以上多元性的專案在市場上必將引起相當大的迴響。

而為了搶攻受到疫情影響後的「微型尾牙」趨勢與需求，並打造衛生安全無虞的用餐環境，台北晶華今年特別推出2桌即可開訂的「微型春酒尾牙專案」，即可獨享寬敞的宴飲空間，更結合晶華線上美食平台，回饋每桌次「晶華美食到你家」餐飲福利金500元的超值優惠，讓員工們安心盡興的吃喝玩樂。

此外，晶華酒店也持續推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」以及推動「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工的方案，多元的專案變化以及量身打造服務內容的彈性，都是廣受企業主以及福委會信賴的首選，並為年底前與明年第一季的業績，挹注良好的營運動能。

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