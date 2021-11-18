受科網股和物管股大跌拖累，周四香港股市開低走低，目前恆生指數大跌1.43%，為25284.62點，稍早前一度下挫427點，跌至25222點。國企股目前跌1.77%，報9030.84點。

恆生科技股指數暴跌3%，成份股中僅瑞聲和網易勉強上漲，目前分別漲0.15%和0.79%。嗶哩嗶哩上季經調整後虧損擴大至16億元人民幣，股價應聲重挫11%，跌幅最大；其次為百度下跌逾8%，該公司上季淨利大減27%。

阿里巴巴跌5%，阿里健康跌3.8%，快手跌3%，平安好醫生跌4.6%，汽車之家跌6.69%，美團跌逾4%，京東跌3.4%。

陸媒報導，上海祭出新規，嚴禁網路平台利用演算法「殺熟」（即對舊用戶的收費高於新用戶），受此打擊，中概科網股殺聲隆隆。

傳今早停牌的碧桂園服務將折價配股，加上雅居樂發行24.1億元人民幣的雅生活可換股債券，受此打擊，華潤萬象跌2.2%，融創服務跌6%，中海物業、恒大物業、旭輝永升、世茂服務、金科服務、遠洋服務等物業管理股全面下挫。雅生活暴跌9.6%。