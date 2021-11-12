華爾街日報引述消息報導，大陸政府正在幕後慢慢拆解中國恒大集團，以防其突然倒塌，並引發深遠及廣泛的損失。

報導援引知情人士和官方聲明，指相關計劃涉及恒大出售部分資產予中國公司，來控制該公司突然倒塌的風險，並控制購房者和參與其項目的企業遭受的損失。

知情人士又提到，拆解恒大可能需時數年，細節仍在研究之中；恒大在大幅「瘦身」後可能存活下來。該公司數百個陷入停滯的項目是關注重點，或會引入其他開發商接手。

應大陸政府的要求，恒大這些項目所涉的約200個城市大多已經成立了工作組。地方政府已經接到命令，要求組織會計人員審查恒大在當地的財務狀況，與其他開發商商討未完工項目的後續，並成立執法小組監測公眾是否有不滿情緒。

據報，保障外國投資者並不是一個優先事項；但北京方面仍在密切關注形勢，因為有關部門需要信貸市場保持健康，以防止其他房地產開發商倒閉，同時也擔心影響中國的形象。