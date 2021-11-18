菲律賓政府公開譴責中國3艘海警船週二（16日）非法阻止菲律賓2艘補給船向駐守在阿雲金暗沙（中國稱仁愛礁，西方稱第二湯瑪斯淺灘）的軍人運送物資，並以水炮攻擊菲律賓補給船，並提醒中國稱「菲國政府船隻受到菲美共同防禦條約保護」。中國外交部今天就此回應稱，菲律賓補給船擅闖南沙群島仁愛礁附近，中國海警船依法執行公務，維護中國主權和海上秩序。
《美國之音》引述菲律賓外交部長洛欣（Teodoro Locsin）的聲明說，大陸海警船水炮攻擊後雖然無人受傷，但菲方被迫放棄補給行動。他已經就此「以最強烈的措辭」向在馬尼拉的中國大使黃溪連和在北京的中國外交部表達菲方「憤怒、譴責和抗議」。
洛欣說，「我還提醒了中國，政府船隻受到菲律賓-美國共同防禦條約的保護。」中國海警船的行為是非法的，中國在這一海域及周邊範圍毫無執法權，他們必須接受忠告並撤離。菲律賓將繼續為阿雲金暗沙的士兵們提供補給，在我們的領土上做我們需要做的事情，不需要請求許可。
報導指出，阿雲金暗沙位於菲律賓巴拉望省西南方面大約105海裡處。1999年，菲律賓方面將一艘退役的軍艦在高潮時被水淹沒的暗礁上擱淺，以鞏固自己對這一海域的主權主張。北京稱馬尼拉非法佔領了主權屬於中國的仁愛礁，並不斷阻撓菲律賓方面對這一海域的控制。
2016年7月，海牙國際仲裁法庭作出裁決，認定仁愛礁在高潮時沒入水中，因此構成菲律賓專屬經濟區和大陸架的一部分，且不與中國任何可能的權利主張相重疊。但中國拒絕接受國際仲裁庭的判決，並繼續以武力維護其南海主權。
報導表示，美國多年來一直支持菲律賓的主張與國際仲裁法庭的判決，並稱如果菲律賓武裝部隊、政府船隻或飛機在南中國海遭到攻擊，美國有義務根據美菲1951年共同防禦條約採取共同行動。
大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上答覆媒體提問時表示，11月16日晚間菲律賓兩艘補給船未經中方同意，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警船依法執行公務，維護中國主權和海上秩序。目前仁愛礁海域總體平靜，中菲雙方就此保持著溝通。
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