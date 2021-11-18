菲律賓政府公開譴責中國3艘海警船週二（16日）非法阻止菲律賓2艘補給船向駐守在阿雲金暗沙（中國稱仁愛礁，西方稱第二湯瑪斯淺灘）的軍人運送物資，並以水炮攻擊菲律賓補給船，並提醒中國稱「菲國政府船隻受到菲美共同防禦條約保護」。中國外交部今天就此回應稱，菲律賓補給船擅闖南沙群島仁愛礁附近，中國海警船依法執行公務，維護中國主權和海上秩序。

《美國之音》引述菲律賓外交部長洛欣（Teodoro Locsin）的聲明說，大陸海警船水炮攻擊後雖然無人受傷，但菲方被迫放棄補給行動。他已經就此「以最強烈的措辭」向在馬尼拉的中國大使黃溪連和在北京的中國外交部表達菲方「憤怒、譴責和抗議」。

洛欣說，「我還提醒了中國，政府船隻受到菲律賓-美國共同防禦條約的保護。」中國海警船的行為是非法的，中國在這一海域及周邊範圍毫無執法權，他們必須接受忠告並撤離。菲律賓將繼續為阿雲金暗沙的士兵們提供補給，在我們的領土上做我們需要做的事情，不需要請求許可。

1999年菲律賓將一艘退役的軍艦在高潮時被水淹沒的暗礁上以坐灘方式讓它擱淺，以鞏固自己對這一海域的主權主張。（圖／路透）

報導指出，阿雲金暗沙位於菲律賓巴拉望省西南方面大約105海裡處。1999年，菲律賓方面將一艘退役的軍艦在高潮時被水淹沒的暗礁上擱淺，以鞏固自己對這一海域的主權主張。北京稱馬尼拉非法佔領了主權屬於中國的仁愛礁，並不斷阻撓菲律賓方面對這一海域的控制。

2016年7月，海牙國際仲裁法庭作出裁決，認定仁愛礁在高潮時沒入水中，因此構成菲律賓專屬經濟區和大陸架的一部分，且不與中國任何可能的權利主張相重疊。但中國拒絕接受國際仲裁庭的判決，並繼續以武力維護其南海主權。

菲律賓多年來因南海島礁主權問題與中國大陸多次發生磨擦，民間反中情緒亦非常強烈。圖為菲國的反中示威活動。（圖／美聯社）

報導表示，美國多年來一直支持菲律賓的主張與國際仲裁法庭的判決，並稱如果菲律賓武裝部隊、政府船隻或飛機在南中國海遭到攻擊，美國有義務根據美菲1951年共同防禦條約採取共同行動。

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上答覆媒體提問時表示，11月16日晚間菲律賓兩艘補給船未經中方同意，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警船依法執行公務，維護中國主權和海上秩序。目前仁愛礁海域總體平靜，中菲雙方就此保持著溝通。