瓦城泰統集團公布第三季財報，受早前疫情三級警戒影響，前3季合併營收30.3億，淨利8.09億元，每股純益(EPS) 3.54元。瓦城泰統集團董事長徐承義表示，在餐飲全面恢復內用後，顧客加速回流，來客明顯躍升，可預期的是目前疫情持續穩定，接下來迎接年底餐飲旺季，期待有更好的業績表現。

瓦城泰統自8月起擺脫營運低點，營收衰退逐月收斂，顯示營運已甩開疫情陰霾步出谷底，展望第四季，繼日前公告10月營收由黑翻紅創同期新高，瓦城看好國內消費市場持續回溫，除振興五倍券及各式加碼券商機帶來暢旺的消費人流，同時把握年底聚餐旺季加速展店腳步，預計在第四季再開出三家分店，為第四季業績挹注動能，營運動能加速增溫。

瓦城表示，新冠肺炎疫情於今年5月於國內爆發後，三級警戒導致餐飲業面對近年來最嚴峻考驗，快速因應市場需求，佈局品牌雲端店、推出個人餐點、開發線上商城新品，加上於熱點區自建外送車隊，在疫情艱困期仍靠著優異的外帶外送服務量能衝出亮眼成績，為第三季表現回穩帶來顯著貢獻。

餐飲內用限制於9月起解禁後，消費市場一解三級警戒期間的悶氣，外出人潮明顯增加，百貨週年慶、連假消費、振興五倍券及各式加碼券、行銷活動的利多加持，促使買氣大爆發，加速市場回溫，瓦城表示，解封後成功吸引來客迅速回流，內用人潮幾已回復至疫情前水準，近日推出「安心餐廳2.0」，提供民眾值得信賴的用餐環境，把握第四季聚餐旺季的暢旺商機，全力衝刺最後一季營運表現。