疫情改變生活節奏，除了消費者行為更往線上靠攏以外，品牌也加速啟動數位轉型。尼爾森2021 LINE使用行為調查指出，98％的LINE使用者表示疫情三級警戒期間增加數位使用行為，包括線上影音與通訊、線上購物與行動支付、網路新聞與資訊等面向。另外，品牌在疫情時間也積極數位轉型，帶動LINE官方帳號使用比例於今年達到83％，前三大類為金融、連鎖通路以及購物，更有76％的LINE使用者在三級警戒期間加入更多的官方帳號，平均增加4個帳號。

疫情催化下，數位已經成為真實世界的入口，LINE董事總經理陳立人表示，過去10年，LINE深入民眾生活，改變通訊的定義，同時也為數位行銷領域帶出全新的對話能量，以及精準行銷浪潮。而今年5月本土疫情爆發，LINE傳訊量月成長23％。官方帳號數量則是突破200萬，即便疫情趨緩，消費者透過官方帳號與品牌有更緊密的連結成為新日常。

疫情推動全民數位升級，調查指出，高達98％的LINE用戶在疫情三級警戒的期間增加數位使用，其中，15～29歲的LINE用戶在線上影音與通訊項目增加較整體突出；30～49歲在線上購物與行動支付增加較整體高；50～69歲則著重於網路新聞與資訊面向。

調查也指出，91％的使用者想分享資訊給親友時，第一個會想到使用LINE。78％表示LINE即時提供他們重大資訊；68％透過LINE各項服務觀看影片（短影音、追劇、直播）。66％會留意到LINE上出現的廣告資訊或是因看到資訊而引發購物想法；以及52％透過LINE付款轉帳或使用LINE Pay取得LINE POINTS。

而數位資訊需求成長，也從原本的青年擴展至年長族群，60～69歲受訪者中，使用LINE TODAY比例達59％，而90％的LINE TODAY使用者有在LINE TODAY上觀看影音的行為。另外，LINE POINTS融入日常，使用率達71％，且年輕人使用比例提升，15～19歲使用比例達68％（+8％）。50％LINE POINTS使用者透過消費折抵LINE POINTS，其中45％（+13％）在實體通路折抵，38％（+12％）在網購平台。

另外，LINE官方帳號也成為疫情下使用者的「新日常」。LINE官方帳號使用比例於今年達到83％，前三大類為金融（58％），連鎖通路（51％）與購物（50％），76％的LINE使用者在疫情三級警戒期間加入更多官方帳號，平均增加4個帳號。

更進一步細看，67％的官方帳號使用者在疫情三級警戒期間有與官方帳號進行互動，前三的互動方式為訂餐外送外帶（35％），查詢追蹤訂單（31％），訂購團購商品（28％）。且81％的官方帳號使用者會搜尋訊息中相關商品的優惠與資訊，83％表示官方帳號提供的優惠訊息會提升購買意願，84％使用官方帳號的個人化／1對1服務。

LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，官方帳號數量目前已突破200萬，年成長18％，開啟API功能帳號數年成長154％；LINE Ads Platform（LINE成效型廣告）今年也有高達113％帳戶數的成長，今年所推出的頭版MVP電腦版的展示型廣告，因居家辦公，單日曝光量成長37％。品牌與店家透過官方帳號與消費者的聯繫更緊密，預期疫情趨緩之後，串連行為將成為新生活步調。