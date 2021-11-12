嘉義縣長翁章梁（右四）12日到大林公托家園揭牌，並關心現場托育孩童的狀況。（張亦惠攝）

嘉義縣第一處社區公共托育家園-大林公托家園12日正式揭牌。（張亦惠攝）

嘉義縣第一處社區公共托育家園-大林公托家園12日正式揭牌，提供育有未滿2歲嬰幼兒的工業園區及臨近年輕父母就近送托幼兒。縣長翁章梁表示，未來也將陸續在縣內其他鄉鎮設立公托，支持父母安心育兒及穩定工作。

大林公共托育家園目前核定收托12名幼兒，5月開始試營運，目前已收托10名嬰幼兒，12月份將滿托，每月收費僅一萬2000元，其中由政府提供4000至1萬元不等的補助，減輕家長經濟負擔。林爸爸表示，老師把小朋友照顧得很好，有狀況都會馬上聯繫，讓家長很放心，小朋友也越來越懂事，現在太太肚子裡的第二胎未來也希望能到此托育。

翁章梁表示，嘉義縣少子化情形嚴重，縣內2歲以下嬰幼兒人數5240人，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善育兒環境，縣府除在大埔美工業區設置收托滿2歲至未滿6歲的非營利幼兒園外，也在同址3樓，設置全縣第1座社區公托家園，建立完整的6歲以下友善育兒社區照顧服務體系。

嘉義縣社會局代理局長張翠瑤指出，大林公托家園由社團法人台灣幼教學術發展學會經營管理，有專為2歲以下寶寶托育需求設置的活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等空間，並提供多元適齡教、玩具，如角色扮演、積木搭建、益智操作、以及符合幼兒發展的繪本供親子共讀，提供送托嬰幼兒優質的托育服務。