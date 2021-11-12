經濟體的債務負擔，直接影響經濟力的復甦；反之，經濟增長順利也能支持債務負擔的穩定。全球評等機構穆迪12日指出，亞太區大多數經濟體的經濟增長近期呈現反彈，這個趨勢支持了亞太區債務負擔的穩定，至少疫情全球大流行以來的債務負擔將停止再竄高，估計全地區的債務負擔將在 2022年達到頂峰，穩定現象可望比疫前來的更佳，經濟表現和債務負擔趨於穩定，穆迪因此判定，亞太區的主權信用展望，2022年將為「穩定」。

不過，穆迪副總裁兼高級分析師Anushka Shah指出，未來一年，大約一半的亞太經濟體將經歷增長反彈，但不同程度的脆弱部門曝險、不同速度的重新開放方式，將使得復甦呈現多軌併陳。這將影響主權國家的財政和債務動態，經歷了疫情的衝擊，主權政府削減債務的空間將是有限，在財政支出壓力持續存在的情況下，政府赤字不太可能大幅下降，從而使一些主權國家無力應對未來的衝擊。

此外，中期來看，社會和環境問題將重新成為焦點。穆迪提醒，特別是疫情大流行對收入不均和結構性失業的影響，可能會引發進一步的政治挑戰，而環境風險和地緣政治緊張局勢正在重新成為首要問題。