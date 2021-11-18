大陸女星江疏影去年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角爆紅，讓她再攀演藝事業高峰，而江疏影不只是人氣很夯，她還是著名的氣質美女代表，她日前就以一襲裸膚色的深V長裙出席活動，她瘦美又白到發光，自帶女神氣場的江疏影，一現身就吸引全場驚呼「哇」。

江疏影以「王漫妮」一角，再創演藝事業高峰，也讓她成為廣告和時尚界的寵兒，江疏影日前就頂著氣質包頭、辣穿裸膚色的深V流蘇長裙出席活動，前後都挖洞的設計讓她傲人上圍和美背全都露，也使本身就擁有絕佳氣質和精緻五官的江疏影，舉手投足知性又不失性感，辣度爆表。

江疏影瘦美又白到發光，自帶女神氣場的她魅力十足。（圖／取材自江疏影工作室微博）

同時，陸網也流出一段江疏影出席該活動的片段，在沒開美顏、濾鏡的情況下，又瘦又美的江疏影白到發光，自帶女神氣場的走進會場，江疏影也大展親民，邊走邊對民眾露出笑容、點頭致意，女神狀態極佳，所到之處就吸引全場驚呼「哇」。

江疏影不只是美女代表，她也是著名的演技派，江疏影作品橫跨大、小銀幕，她在2013年以電影《致我們終將逝去的青春》入圍亞太影展最佳女配角、2014年獲得「亞洲電影大獎」最佳新演員獎的肯定，而江疏影演技受肯定之餘，她也不忘充實自己、重返校園進修學習，江疏影獲得英國東安格利亞大學傳媒經濟學系碩士學位，是演藝圈公認內外兼具的學霸女神。