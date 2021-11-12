無罩極樂酒趴越爆越多

陳時中脫罩影片「中共陰謀？」 民眾:鬼扯，把大家當白痴

衛福部長陳時中去年6月赴私人餐會的影片外流，因未戴口罩唱歌、飲酒，引發各界關注。中天《盧秀芳辣晚報》今（12）日由「辮子妹」進行街訪，詢問民眾陳時中的影片是否由對岸流出用以打擊防疫團隊？民眾紛紛認為，哪有可能，拜託喔～鬼扯！笑死人了，「把大家當白痴喔？」

陳時中昨(11日)在指揮中心記者會再次澄清該場活動並非三級警戒期間，且日期錯置，若再轉傳或有各種錯置是假新聞，會讓法制組處理。

而行政院長蘇貞昌今(12日)表示，「這一個假訊息傳出來是從中國方面，這樣有計畫一波一波的在打擊這麼辛苦、防疫做到世界最好的防疫團隊，實在很不應該」。

中天《盧秀芳辣晚報》今（12）日由「辮子妹」進行街訪，詢問民眾陳時中的影片是否由對岸流出用以打擊防疫團隊？民眾紛紛認為，哪有可能，拜託喔～鬼扯！笑死人了，亂講話！都亂講的啦！推給中國大陸什麼事都沒有啊！自己做事自己承擔啦！真的不用什麼都推給中國大陸！對岸哪管你這麼多事啊！

有民眾強調，「自己熟人才會去聚餐啊！」「對岸來這裡拍阿中？還是找一個像阿中一樣的人？」「把大家當白痴喔？」「道歉啦！別找理由了」！「錯就錯了」「民進黨都是這樣啦！什麼都推給別人！」

也有人直指，不要什麼事情都政治化、打意識形態，這就是民進黨吸選票的手段，只要把中共牌打出來就有選票了，台灣人的悲哀！另有人認為，沒有人承認是起內鬨，因為這很丟臉！

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