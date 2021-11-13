一直以來大眾熟知的觀念是，攝取過多油脂會增加膽固醇、血管堵塞，進而提升中風及心血管疾病風險，不過哈佛大學最新研究顯示，油脂攝取的種類，比攝取的總量更重要，料理時以植物油為主能降低中風風險達12%，若以紅肉等動物性油脂為主，風險上升16%。

#AHA21 Vegetable fat may decrease stroke risk while animal fat increases it #AHAnewsvid https://t.co/E8st9U7y9H pic.twitter.com/9uRbTDxWva — American Heart News (@HeartNews) November 8, 2021

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈佛大學團隊8日在美國心臟學會（American Heart Association）2021科學年會公開的研究指出，在引發中風風險方面，油脂攝取的種類比攝取的量更重要。

研究團隊追蹤超過11.7萬名平均年齡為50歲的美國醫護人員的飲食習慣，一共追蹤逾27年，每4年就以問卷形式調查參與者的油脂攝取量，期間一共有6789人中風。

研究結果顯示，料理時主要以橄欖油、玉米油、大豆油等植物油為主的參與者，中風風險較最不常攝取植物油的參與者降低12%；經常食用豬油、紅肉、加工肉品等動物性脂肪的參與者，中風風險較最不常食用的參與者高出16%；另外，主要從奶油、起司等乳製品中攝取脂肪的參與者，中風風險沒有增加。

HEALTH ALERT: High amounts of red or processed meat can increase your risk of stroke, while eating vegetable fat and polyunsaturated fats — such as avocados and certain nuts — lowers it, according to research being presented this week to the American Heart Association. pic.twitter.com/GzKNtfMqL0 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 9, 2021

研究第一作者、哈佛大學陳曾熙公衛學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）營養學系博士後研究員王峰磊（Fenglei Wang）表示，研究顯示，在預防包括中風等心血管疾病方面，飲食中攝取的油脂種類及油脂來源，比攝取的總量更重要。

報導指出，人類生存需要油脂，油脂能幫助人體從食物中吸收維生素、維持賀爾蒙運作、建立細胞、補充活力、保暖等，攝取源自蔬菜、堅果、魚類的不飽和脂肪能降低膽固醇，塔弗茲大學（Tufts University）心血管營養實驗室（Cardiovascular Nutrition Laboratory）主任莉琪登絲坦（Alice Lichtenstein）指出，這類油脂包括玉米油、葵花籽油、大豆油等液態油脂，這幾種油有豐富的多元不飽和脂肪酸，芥花油、橄欖油則有豐富的單元不飽和脂肪酸。

相較之下，專家認為肉類中大量的飽和脂肪會增加體內的壞膽固醇，鹽會讓血壓上升，這兩種物質都會增加中風風險。此外，紅肉在加工過程中添加的化學物質會破壞細胞，進而提升癌症風險。

英國國民保健署（NHS）建議成年人每天攝取的紅肉或加工肉品不應超過70公克，相當於2片培根或1根香腸。

不過研究團隊也坦承此份研究為觀察性研究，無法證實油脂攝取與中風風險之間的因果關係，研究也未納入生活型態、人種等其他因素。目前這份研究尚未經過同儕審查，也尚未發表在任何期刊上。