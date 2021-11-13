新華社13日報導，巴拿馬政府當地時間12日宣布，從2022年起將中國農曆新年定為巴拿馬全國性節日，並將春節慶祝活動融入巴拿馬的國際旅遊推介計畫。

巴拿馬國家旅遊局長伊萬·埃斯基爾德森在新啟用的巴拿馬會展中心舉行記者會說，這一決定意味著承認巴拿馬華人社區對巴拿馬的身分認同、種族多樣性和多元文化所做的貢獻，同時也將拉動巴拿馬經濟增長。目前巴方正與中國駐巴使館和拉美其他國家華人社團就2022年春節慶祝活動推廣方式進行協商。預計慶祝活動將帶來超過1億美元的經濟產出。

中國駐巴拿馬大使魏強在記者會上說，春節是中國人最傳統的節日，在中國境外的慶祝活動也與日俱增。華人在巴歷史悠久並已形成一個非常廣泛的華人社區。

新華社報導，巴拿馬文化部長卡洛斯·阿吉拉爾說，華人抵巴可以追溯到19世紀中葉。目前有超過20萬華人居住在巴拿馬。華人的存在對巴民族文化產生了很大影響。將春節定為巴拿馬全國性節日，目的是讓巴拿馬成為拉丁美洲所有華人家庭的一個聚會點，讓他們可以像在中國那樣過年。