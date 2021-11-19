勞動部部長許銘春出席在高雄舉辦的「全國勞工董事專業知能培訓」活動，與全國近百位勞工董事及工會理事長面對面交流，除說明當前勞動政策，並聆聽與會勞工董事及工會幹部之建言，作為未來政策推動的參考。

勞動部指出，今年國內疫情嚴峻，許多勞工的工作遭受重大影響，如何促進企業落實企業社會責任，以維護勞工工作權益為當前重要課題。「勞工董事」是我國勞工參與企業經營的重要機制，目前共有38家公股事業單位設有勞工董事制度，而透過工會推(選)派的勞工董事有69位，勞工董事身兼工會代表及董事會董事之角色特殊性，除了在工會中具有協調及凝聚工會共識的功能外，在董事會則有為勞工發聲並爭取其他董事支持，以進一步提升與維護事業單位勞工工作權益的功能，因此不斷提升專業能力，增進勞工董事在公司治理的影響力十分重要。

許銘春在活動中說明，為強化勞工董事善盡公司治理注意義務及責任，今年循例繼續辦理培訓活動。除針對風險控管、財務監督及當前勞動情勢與勞動法令概況等議題進行研析之靜態課程外，另安排至中國鋼鐵股份有限公司及台灣國際造船股份有限公司參訪之動態課程，藉由兩公司的經驗分享，了解企業如何實踐勞工權益保障、環境保護等企業社會責任，並透過董事們彼此交流與相互學習，讓與會勞工董事可透過經驗傳承，更提升其擔任董事之能力。

勞動部強調，勞工董事是勞工參與企業經營非常重要的管道，勞動部未來仍會持續強化勞工董事專業知能，提升其持續發揮為勞工發聲及公司治理的能力，以協調勞資關係、創造勞雇雙贏。