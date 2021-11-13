中選會今天舉辦首場全國性公民投票案意見發表會，公投綁大選反方代表、內政部次長陳宗彥表示，公職選舉和公投是兩件不同的事，選舉是對「人」，公民投票是對「事」，以及對事情討論出來後，要決定的方向，兩者基本本質是不同的事情。

陳宗彥說，公投討論的是政策與方向，無關政黨，也沒有所謂的輸贏之分。公投的結果會影響國家未來發展，難道不需要理性充分討論、溝通嗎？程序要正當、選務要適當、討論要充分，才是公民投票要有的基本標準。

陳宗彥指出，當把對「人」跟對「事」的投票放在一起，2018年就是公投綁大選的慘痛經驗。九合一公職選舉，再加上十個案子的公投案，必須在有限空間中，規劃出兩套路線，也造就「一邊排投票、一邊看開票」。

陳宗彥表示，九合一公職選舉，相信大家都清楚，大家關注的是六都直轄市候選人是誰、民選的縣市議員主張的內容，目光焦點集中在公職選舉上，「十個公投案，有誰還記得幾案？」他強調，公民投票不是一個大型的民意調查，是一個公民自覺、職權的真實民意展現。