民進黨中執委鄭宏輝（左）。（圖／鄭宏輝辦公室提供）

四大公投案將於12月18日投票，藍綠雙方近期積極宣傳各自立場。民進黨中執委鄭宏輝表示，他深切明白「突破同溫層」的重要性，故特別深入民間街頭與基層百姓互動，藉以宣傳「四個不同意，台灣更有力」立場，結果發現不少人竟問他「現在是要投什麼？」，他認為這句話正代表唯有走入人群彼此交流，方能促成更良好的公民社會。

鄭宏輝今日（19）表示，他在新竹市街頭啟動公投宣講，卯足全力正面迎戰12月18日的投票。他之所以選擇街頭宣講，因為這是最直接、最基本的方式，與民眾面對面溝通，就是要突破同溫層，說明這次公投對台灣未來的影響。

鄭宏輝分析，街頭宣講有走入人群、突破同溫層的重要性，尤其是宣講過程遇到不少民眾好奇詢問：「現在是要投什麼？」可見仍有民眾不太清楚公投日在即、也不了解四大公投題目，更遑論知曉該如何投下選票，故必須更積極走入人群與民間交流，以真實的互動取代鍵盤誤導攻擊。

此外，鄭宏輝透露，目前已在新竹市動物園、假日花市、東門商圈，以及竹蓮市場進行街頭宣講，後續也將安排在十八尖山、波光市集、中正台夜市、清大夜市等持續進行宣講活動。除傳達執政黨的訴求、鼓勵民眾參與公民投票，他也關心受疫情衝擊的攤商店家，利用社群平台推廣攤商美食，邀請市民朋友多消費、力促經濟回溫。