美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖片摘自《中時新聞網》臉書）

對於去年約陳時中赴宴喝酒嗨唱的劉教授稱，當天絕無女陪侍在場，否則他願捐1億並辭教職。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉坦言心裡很難過，家裡再有錢也不要嘴砲1億，因為現在台灣景氣這麼爛，大家看你們吃羊排喝紅酒就很不舒服。

衛福部長陳時中去年無罩唱歌、喝酒引爆輿論，當日約陳赴宴的義守大學教授劉鴻陞身分曝光。

義守大學公共政策與管理學系主任劉鴻陞11日晚間接受媒體訪問，坦言是他邀約陳時中出席宴會，並打包票表示當天絕無女陪侍在場，否則他願捐1億並辭教職。

對此，吳子嘉13日在《董事長開講》網路直播中坦言心裡很難過，現在台灣景氣這麼爛，又是歲末寒冬之際，很多家庭生活有困難，然後在那邊吃羊排、喝紅酒，還有社交名媛穿梭其中，引起社會爭議，陳時中第一件事應該跟社會道歉。而劉教授要幫陳時中圍事解套，家裡再有錢也不要嘴砲1億，因為大家看你們吃羊排喝紅酒就很不舒服。

吳子嘉強調，願意到大學教書是值得肯定，但賭１億是要幹什麼？不知道這位教授是什麼心態，這是非常浮誇、腐敗的現象，這能為人師表嗎？

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