由劉德華（華仔）監製、彭順執導的電影《危機航線》日前在青島殺青，相處了近2個月拍攝，演員們依依不捨，尤其華仔與張子楓這對片中父女。

電影宣布開拍之後，劉德華和張子楓這對「父女檔」的首次合作就備受關注，2人在實際拍攝過程中的表演默契不在話下，火花十足。他們在戲裡聯手與敵人鬥智鬥勇，戲外亦師亦友，互動十分温馨有趣。

殺青時談及此次合作，劉德華表示：「這次和子楓演父女很有默契，我、子楓、還有劉濤，我們在片場有很多需要相互促進、互相配合的戲，長時間磨合下來，彼此已經非常熟悉，真的感覺就像一家三口。」

導演彭順表示，片中的動作設計花了很多心思：「很多動作戲都需要在飛機座椅間、走道、廁所、通風管道、天花板隔層等有限空間裡完成，在拍攝過程中增加了許多挑戰和風險，也激發大家的創造力。」

彭順指出，演員因為在座椅間拍攝動作戲，一入戲難免因磕磕絆絆而受傷，每個人身上都有很多瘀青和小傷口，但為了呈現出動作戲的迅捷俐落、緊湊刺激，所有人都覺得非常值得。

這部被稱為中國首部空中犯罪電影的作品，講述世界上最大的三層豪華客機A380首航遭遇劫機驚魂，劉德華飾演的父親與張子楓飾演的女兒在萬米高空聯手對抗劫匪的故事。電影由劉德華、張子楓、屈楚蕭領銜主演，劉濤、郭曉東亦參與演出。

據悉電影公司按照1：1實景打造A380的三層機艙，上層有頭等艙、免税店、餐廳、美容室、按摩室，中層有商務艙和經濟艙，底層有行李艙和備餐區等，完美還原「空中巨無霸」、「空中五星級酒店」之稱的豪華客機內景，力求讓觀眾在銀幕大飽眼福。