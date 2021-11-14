教育部12日公布「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎學生宿舍防疫管理指引」，宿舍工作人員及學生如為居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，不可入宿舍；如學生需於宿舍進行居家隔離或居家檢疫，學校須有符合規定之「隔離／檢疫宿舍」。

各大學目前還有約1000多個境外生等待入境，但依指揮中心決議，為因應111年農曆春節假期大量返國人潮入境檢疫需求及依指揮中心於農曆春節檢疫量能政策，今年12月16日至明年2月12日期間，衛福部不再提供集中檢疫所床位予專案入境者。若加上防疫旅館不足，境外生在這段時間入境，學校可能要啟用宿舍來安排他們檢疫、隔離。

教育部公布指引指出，學校如有校外獨棟宿舍，可將該宿舍預先規畫調整為「隔離／檢疫宿舍」，並先經地方衛政單位檢核通過。隔離檢疫宿舍應針對空調系統、室內地面、牆壁、器物表面、浴廁的所有表面、私人物品進行清消。

教育部說，隔離檢疫宿舍應為獨棟的校外宿舍，並須符合1人1室、獨立衛浴設備、通風良好之條件；學校如未有符合規定之「隔離／檢疫宿舍」，則當有學生被匡列為居家隔離時，請依地方衛政單位指示，入住符合一人一室（須具獨立衛浴設備）之自宅、租屋處或防疫旅館。

教育部指出，學生住學校隔離檢疫宿舍時，生活動範圍以自己房間為限，不可離開自己的房間或進入其他居家隔離或居家檢疫者的房間。房間廢棄物應依衛生福利部疾病管制署「因應COVID19醫療機構、集中檢疫場所、居家隔離檢疫及一般民眾生活之廢棄物分類及清理作業原則」辦理。

至於一般學生宿舍，教育部要求，學生入住宿舍前，學校應完成清消、備妥足夠防疫物資、完成住宿學生造冊，並宿舍應落實進出人員管制、明確規劃進出動線。宿舍應至少設置1間獨立隔離房間，以1人1室、獨立衛浴設備為宜。

教育部表示，如自主健康管理之學生須入住校內宿舍，應安排獨層且一人一室之宿舍；如衛浴設備為共用，請規畫分流、分時段使用，並於每次學生使用完後應落實清消。