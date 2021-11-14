宏都拉斯外長表示葉南德茲總統訪台展現兩國堅實邦誼。(圖/外交部提供)

宏都拉斯外交暨國際合作部長羅薩雷斯此次隨同總統葉南德茲來台訪問，外交部今天表示，外交部常次俞大㵢昨天代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」予羅薩雷斯。 羅薩雷斯表示，葉南德茲總統特地率團訪台，展現宏國與台灣人民在一起的行動，該項勳章殊榮也正是兩國堅實邦誼的具體展現。

羅薩雷斯此行是第二度訪台，上次是在2014年11月以社會發展暨融合部長的身分偕夫人訪台，也是葉南德茲總統政府任內首位訪台的內閣部長。

俞大㵢表示，宏都拉斯是台灣在中美洲的堅定友邦，兩國建交80年以來，各項合作交流密切，雙方友好關係在羅薩雷斯外長支持下更加提升；我國由衷感謝羅薩雷斯外長在國際場域中對台灣不遺餘力的支持，並祝賀宏國在羅薩雷斯外長的推動下，成功獲選為聯合國人權理事會（UNHRC）成員，提升宏國國際地位。

羅薩雷斯指出，台宏兩國在各領域的合作計畫均獲致豐碩成果，代表宏國政府誠摯感謝台灣長期以來的協助與友誼。值此台海區域情勢緊張之際，葉南德茲總統特地率團訪台，就是展現宏國與台灣人民在一起的行動，該項勳章殊榮，也正是兩國堅實邦誼的具體展現。

羅薩雷斯另特別對台灣人民展現的紀律、勤奮表達敬佩，同時讚揚台灣在人民與政府的通力合作下，成功對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情。