美國空軍1架F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰鬥機在飛行過程中，發生座艙罩飛脫的事故，所幸飛行員仍然能夠將戰機飛回拉里薩空軍基地(Larissa Air Base)，戰機平安落地無受損。然而這是全球空軍在最近3個月的第3起類似事故。8月11日中華民國空軍的F-16發生艙罩脫落，10月11日，日本航空自衛隊的三菱F-2戰機也發生艙罩脫落。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，這起事件發生在北約聯合演習「福特城堡行動」( Operation Castle Ford)的演習期間，據當地媒體報導，F-15E戰機是在希臘北部的 科札尼鎮(Kozani)附近山區飛行，結果座艙罩突然掉落，飛行員立即向拉里薩空軍基地通報，事故地點離拉里薩並不遠，幾分鐘後完成緊急降落。

2014年發生的嘉手納基地F-15C座艙飛脫事件。(圖/美聯社)

空軍基地發言人表示，戰機平安降落，沒有人員受傷。該事件已報告給希臘空軍的搜尋隊伍，目前正進入山區尋找遺失的座艙罩。

這已是最近3個月，全球空軍發生的第3起座艙罩飛行中脫離事件，原因各有不同，中民國空軍在8月11日的F-16座艙罩脫落事件，被判定膠合不牢固有關，屬後勤問題；日本航自的三菱F-2戰機座艙罩脫落，則是飛行員在出動前沒有確定已鎖緊，屬人為操作疏失。