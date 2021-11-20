河南安陽融媒微信公號20日報導，沸沸揚揚多日的安陽市「狗咬人新聞」，經查飼主係安陽市場監管綜合行政執法支隊（俗稱城管）食品藥品稽查專員王新剛，今年9月間，他放任兩隻巨犬「圍獵」咬傷鄰居八旬婆婆，起初拒絕承認、道歉、賠償，引發輿論「特權放狗咬人又卸責」惡評。安陽市官方見眾怒難消，為此專門成立工作組調查。狗主雖因此向傷者道歉，不過，安陽市市場監管局黨組仍研究決定，從19日起，對王某予以停職，配合組織核查。

今年9月，河南安陽王女士年近80歲的母親在社區散步時被兩條大狗咬傷，社區監視器顯示狗主人就在現場。然而，狗主人拒不承認。

河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》節目就此事做了9期報導，狗主人各種耍無賴「躲貓貓」。與此同時，某些相關部門處理問題的態度和方式也令人疑惑不解。記者楊小莉在採訪中無奈落淚，相關話題上了熱搜，引發公眾關注。

從9月29日第1期節目，記者陪同王女士到狗主人家，一名男子出面表示：「咬到沒有？由法律來定。我從來不相信（視頻（監視器視訊）。」到11月18日晚，第10期節目稱，狗主人委託社區尋求和解。王女士一家表示，要求對方在媒體見證下賠禮道歉，發生各種離奇情節。

大陸《成都商報》20日為此特別以〈安陽狗咬人事件近兩月未解決，媒體：背後究竟有何神祕力量？〉為題報導，這本是簡單的「狗咬人」事件，且有監視器視訊有真相。一般來說，狗主人道個歉，賠點錢就過去了。但處理過程中，各種離奇情節讓一個小問題，陸陸續續看見了不少大問題。令人百思不得其解：這背後究竟有何神祕力量？

比如，涉事的狗，是巨型貴賓犬，屬於禁養犬只。可即便有當地城管、轄區警方調查協調，狗主人仍不肯正面回復，還以「心理輔導犬」的名義辦下了狗證。當記者和家屬得知，狗主人是當地市場監管綜合行政執法支隊公職人員後，前去單位舉報，結果在現場遭到攜帶警棍的神祕人「動手」。

媒體介入了，警方介入了，社區介入了，可是事情還是得不到解決，大家還是難以見到狗主人一面，這非常令人不解。但毫無疑問，這件事情必須要有一個結果，而且必須是一個既讓受害者及其家屬滿意，也讓這檔節目的觀眾以及圍觀此事的公眾滿意的結果。

如果這起「狗咬人」事件在事實層面無誤，那麼當事人不僅僅要道歉，還要依法賠償。如果拒絕賠償，受害者家屬完全可以通過司法管道，要求相關部門強制執行。

報導指出，還有一個細節，令人動容。這期《小莉幫忙》在屢屢碰壁之後，有節目粉絲現場給記者送來吃的，表示對記者和節目的支持。這就是看得見的民意，是看得見的民眾對公平正義的嚮往。我們相信，在這個力量面前，那些遮遮掩掩、暗暗作祟的力量，必將作繭自縛。

目前，安陽市市場監督管理局紀委以及安陽市紀委，已經就此展開調查。期待一個清晰、詳實、扎實的調查結果，期待一個嚴肅、依法、徹底的處理。

這已經不是一起簡單的「狗咬人」新聞了，而是發展到了人與人、人與權力、人與法治等層面的公共事件，怎麼收尾，大家都看著。