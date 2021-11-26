大S和汪小菲日前發聲明宣布離婚，近日狗仔小葛上節目《這！不是新聞》，透露從北京的狗仔朋友得知消息，聽聞汪小菲疑似有了年約20歲又有錢的新歡，對此，汪小菲沒正面回應，母親張蘭今(26日)稍早開直播，先是表示被氣到發燒病倒，正準備去醫院打點滴，話鋒一轉，她護子澄清關於汪小菲有新歡的傳聞全是謠言，揚言要提告。

一向說話中氣十足的張蘭，今稍早臉上戴著墨鏡開直播，仍遮不住憔悴面容，說話聲音也變得微弱，她一開始便表示因為生氣健康出狀況，並駁斥有些人為了蹭流量，做一些毫無底線的事，「我現在是警告你，我就找律師告你，不能讓無良媒體無事生非。都是吃飽撐的嗎？你們一生做了什麼貢獻，你們不是照著字幕念了新聞……你有什麼臉面說我們家汪小菲嗎？」

張蘭透露近日身體不適發燒。（圖／翻攝自微博）

張蘭語重心長說：「沒有渣女哪來的渣男，女人是弱者嗎？女人太強勢了，男孩子太不容易了，優秀的男孩子太不容易了。不要天天老的，照照鏡子看看自己。男人真不容易，婦女不是頂半邊天了，都快掀開這個天了。女人應該反思反不容易，上有老下有小，多不容易，動不動就把我們男人說成渣男。」

至於直播有人攻擊大S，張蘭仍霸氣說：「我們家媳婦兒大S是表演藝術家，是特别正直優秀善良的，不要誹謗别人」，仍稱呼大S為媳婦，也說：「一段感情能讓你受益，進步，無論是中途離場，還是白頭偕老，都是非常有價值的。對感情應該抱著感恩的心，能讓自己變得更好，更優秀，這就是一段非常好的感情。」並揚言之後不會對抹黑汪小菲的人手軟，「我是經歷了大風大浪的，現在開始誹謗我兒子，就不行，因為為母則剛」。