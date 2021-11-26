日本女星森咲智美擁有甜美臉蛋與G級傲人身材，出道後以大尺度的攝影作品打開知名度，因為性感火辣的形象還被封為「國民情婦」，她也毫不吝嗇在社群平台曬出辣照，累積超過447萬人追蹤，下個月就是聖誕節，森咲智美也應景在身上玩拆蝴蝶結，讓粉絲全陷入瘋狂。

森咲智美當年以「賽車皇后」身份出道，曾加入女子偶像團體「OS☆U」，因擁有逆天身材，她轉戰寫真界爆紅，還有「最色情寫真偶像」的稱號，日前她在IG公布下月行程，有直播、廣播還以及拍照會，聖誕節當天還有聖誕合影的活動，也間接透露聖誕節會和粉絲一同度過。

森咲智美誠意十足附上辣照，只見她身穿紫色薄紗襯衫，領口的巨大蝴蝶結擋住了傲人上圍，看起來仍十分端莊優雅，沒想到下一張照片，森咲智美將蝴蝶結左右掀開，頓時讓她的傲人雙峰現形，渾圓曲線讓人看得血脈賁張，由於裡面的比基尼太小件，南半球更是直接掉出。

貼文曝光後，立刻引來將近4萬人按讚，不少網友紛紛直呼：「小智美太性感了」、「太厲害了」、「美不勝收，美得驚人」、「可以！超級美又好看」、「小智美漂亮又有點色情」、「看到這兩張照片都流鼻血了」、「非常漂亮又優雅，我喜歡這兩張照片」、「好可愛」。