日本29歲寫真女星森咲智美，擁有甜美臉蛋與傲人的魔鬼身材，讓她出道後便以大尺度的攝影作品受到眾多粉絲的喜愛，還被封為「國民情婦」，是不少人心目的性感女神。而近日推出第三部數碼寫真集的她，昨（28）日於個人社群平台上曬出辣照，再度引起網友熱烈討論。

森咲智美近日推出第三部碼寫真集「Utopia」，她為了宣傳新作品在昨日於IG上率先PO出兩張從未公開過的辣照。照片中，只見她赤裸著上半身，手拿著疑似剛脫下來的紫色內衣，害羞的坐在沙發椅上、側身對著鏡頭露出燦笑，飽滿的上圍曲線及火辣身材瞬間被看光。

下一張照片，森咲智美則是換上紅底白點的透視綁帶襯衫，並將襯衫鈕扣全開大方秀出飽滿半球，而下半身她還疑似什麼都沒穿，僅用綁帶垂掛下的布料遮住重要部位，火辣身材若隱若現十分性感，讓粉絲看了臉紅心跳，直呼「太美了」、「又美又性感」、「這次寫真肯定買爆」、「鼻血狂噴」、「這種笑容太令人融化了」、「好美的笑容性感的身材」、「我的女神」，照片公開短短一天便吸引超過7.8萬人按讚。

另外，森咲智美不久前也曾在IG上公開一段cosplay成性感豹女的穿搭辣照及影片，衣服胸口挖空至肚臍的性感設計，使她一個彎腰好身材一覽無遺，同樣令網友忍不住大喊「受不了」。