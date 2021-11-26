JKF性感女郎賈曈曈身上遭搜出3包毒咖啡包，移送地檢署後目前已經交保離開，對此，台灣AV導演圤智雨表示：「爲什麼又是JKF？昨天才寫到JKF，結果今天JKF女郎又出事，你知道為什麼那麼容易出事嗎？」透露已經有好幾個JKF女郎出事，全要歸咎於一個原因。

圤智雨日前發文提到最近爆紅的鵝肉妹和土雞妹，兩者的網路操作差不多，但土雞妹在網路上的發酵程度卻不及鵝肉妹，圤智雨表示，雖然土雞妹穿得更清涼，露得更多，「但就是在拍照擺動作，隔著口罩都感覺到假與沒技術了。」他認為JKF的行銷方式是主要問題。

圤智雨指出，「當神出是JKF女郎時，其實大家都會直接認為是行銷，露奶行銷可以，但是不要假，這對JKF女郎而言有難度，畢竟不是專業的」，他透露這一看就會被發現有破綻，他自己也做過這種行銷，「兩次，兩次都很成功，一次是要看奶，那就給你無限的奶，一次是用網紅家中背景來支撐故事架構」。

圤智雨點出JKF的操作問題。(圖/翻攝自戲引子臉書)

圤智雨坦言還是會有人吃這種行銷，但他也提到JKF的2個問題，第一點就是只要不是長得太醜，擁有傲人上圍的女生幾乎都能加入，第二點則是「沒有人會在進去後會坦白自己有問題」，更表示裡面藏有許多未爆彈，「我隨便都可以指出未爆彈有誰，更何況行內業餘攝影師，應該更多可口的料。」