台灣虎航(6757)今日宣布重返天際，首開桃園至澳門、成田、關西、仁川等四航線，並推出日本、韓國、澳門的去程0元優惠機票，正式宣告飛航模式啟動。0元去程優惠限同時購買來回機票，桃園出發航段就有機會用0元入手，限時促銷期間為2021年11月17日上午10：00起至2021年11月30日23：59止，

台灣虎航指出，隨著各國疫苗施打率的提升，研議邊境開放的好消息也陸續傳出，看好2022年旅遊市場可望逐漸復甦，台灣虎航將於11月17日起開放2021年冬季班表，讓這段期間不得不飛的旅客可以多一個飛航選擇，首波開放的航線分別為桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西及桃園-首爾仁川。

考量到疫情可能帶來的旅程不確定性，台灣虎航將主動贈送所有購票的旅客1次免手續費的改期服務。在2021年11月17日起至2022年2月14日間於台灣虎航官網購票民眾，均享有1次免手續費的改期服務，惟仍需補足機票差額，改票期間適用於2021年12月25日起至2022年3月26日止。