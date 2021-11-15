台北1名盲眼婦人小芳（化名）去年初遭警方逮到住所藏毒品，她稱因為眼盲想用毒品為丈夫「助性」，但丈夫卻找來小三夜夜笙歌，檢方事後判緩起訴，但沒想到同年10月她的住所失火，她再度辯稱是丈夫吸毒引發火勢，但檢方這次採集各方證據，確認全是她的謊言，她因違法持有二級毒品罪，判處拘役50日。

判決書指出，小芳在1997年與前夫離婚，拋棄家庭後在40歲時因黃斑部退化等眼疾失去視力，生活窮困潦倒並結識朱姓男子，卻屢遭對方施暴，曾向對方提告又撤告；她之後還提告2名子女拋棄扶養，但卻遭法院認為她再婚後，從未扶養過子女，因此免除子女扶養義務。

警方在去年初追查1名藥頭的販賣對象發現小芳姓名，小芳遭逮後坦承買毒，並說因為眼盲關係，想要透過毒品讓現任丈夫朱男助性，但沒想到朱男卻將找小三同樂，她半夜聽到對方2人發生關係卻不敢多語，只能暗自哭泣，後來她因持有毒品遭緩起訴，但去年10月她的住所失火，警方再次查出疑似是燃燒毒品所致。

小芳再次遭逮後仍堅稱是丈夫與小三在家吸毒引發火警，不過檢方事後查出火災當天朱男正在上班，而小芳的看護也說沒看過其他女子，認為是小芳因為眼盲，在吸食毒品時不慎燒到棉被引起火勢，法官事後判她持有二級毒品罪拘役50日，得易科罰金，而引發火災的公共危險罪仍在審理中。

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