恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈推出i.MX 93系列應用處理器，該系列處理器專為汽車、智慧家庭、智慧建築和智慧工廠應用而設計，運用邊緣機器學習，根據使用者需求實現預測和自動化。

作為恩智浦i.MX 9系列首款應用處理器，全新i.MX 93系列將Arm Ethos-U65 microNPU的業內首次執行與出色安全性及高整合度相結合，在邊緣提供高效、快速、安全的機器學習。藉由這些特點，該系列處理器讓開發人員能夠展開各類領域廣泛應用的研發，包括語音輔助（voice-assisted）的智慧家庭和智慧建築、低功耗工業閘道及汽車駕駛監控系統等。

邊緣應用發展的關鍵在於系統能夠處理系統輸入，並以高精準度在本地做出明智決策。為解決這些挑戰，i.MX 93系列採用異質多核（heterogenous multi-core）架構，整合高達2個1.7Ghz的Arm Cortex(r)-A55應用處理器核心和一個即時Cortex-M33核心微控制器子系統，可完全存取所有SoC周邊設備，包括業界首次實現每個週期256個MAC的Arm Ethos-U65 microNPU。

該架構擁有出色且具高能源效率的機器學習效能，應用範圍廣泛，包括緊湊型（compact）電池供電的物聯網裝置，其裝置需要功能強大且高效能的應用處理器，以實現較長電池使用壽命。

i.MX 93系列整合度高，除一系列廣泛使用的多媒體介面外，亦支援多種工業和汽車連結介面協定。因此，設計人員可以更輕易實現i.MX 93裝置的多系統連結，其亦減少外部硬體元件需求和額外設計工作，進而加速上市時間，並降低總體系統成本。

恩智浦半導體執行副總裁暨邊緣處理事業部總經理Ron Martino表示：「全球的互聯裝置數量正在快速成長，預計2030年將達750億台，確保我們在每台裝置上實現高能源效率、高安全性與智慧化非常關鍵。i.MX 93應用處理器高度整合，有助於在邊緣開創一系列全新使用情境。這類使用情境需要與感測器資料緊密結合，進而迅速做出決策，才能實現橫跨物聯網、工業物聯網和汽車應用的新一代安全、高效且智慧的裝置。」