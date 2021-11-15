嘉義市購物節兌換人潮擠爆市府。（廖素慧攝）

民眾擠在嘉義市購物節兌換現場掃活動官網QRcode。（廖素慧攝）

嘉義市購物節滿千送百活動15日開始兌換，凌晨就有民眾排隊，人潮洶湧擠爆市府，民眾抱怨動線不佳、官網當機、質疑防疫有破口，市府表示，現場排隊發號碼牌、線上預約可選時段，沒想到人潮爆量，會採取改善措施。

市府建設處長田長沛指出，預先都有壓力測試，沒想到首日人潮爆量，已緊急開直播，讓民眾知道現場叫號進度，現場開設26個兌換櫃檯，人力互相支援，換發票及換「嘉倍券」的動線會分流，官網當機問題也全力補救，現場民眾都戴口罩，持續加強防疫。

市府建設處表示，「滿千送百．好康嘉倍」活動自11月15日起至明年1月7日，換完為止，滿千送百總金額1800萬元，持足額統一發票、身分證，到市府1樓中庭兌換，每人最多換500元，每天限額800號，包括500名現場拿號碼牌、300名線上預約。

「嘉倍券」總計1萬7000分，持面額500元紙本振興五倍券、身分證，每人限兌換1次，周一至周五上午9點至下午4點，中午不休息，每天限量250號，包括150名現場拿號碼牌、100名線上預約。

可委託代理人攜帶身分證等文件進行兌換，每人每次申請兌換最多5分（含本人），也可至活動官網預約及線上餘額查詢。

市府建設處表示，嘉倍券是對外縣市遊客來嘉義市消費而設計的，可以在503家市府特約商店消費，在市府中庭、樂億皇家渡假酒店、國園商務大飯店、冠閣大飯店、客旅家嘉義國際青年旅館等處兌換，周六日在嘉義車站後站轉運中心2號出口也可兌換。