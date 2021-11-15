桃園一名狼父對小二女兒伸狼爪，不但在住處性侵，還到學校廁所、夜市廁所逞慾，女兒年紀稍長後，還把女兒當廉價賣身女，完事就給500元打發，6年來受害至少15次，少女去年勇敢揭發狼父獸行，桃園地院依強制性交罪重判狼父12年8月。

少女指控，父親從她小學2年級開始就對她不軌，趁家人不在時對她上下其手、性侵，在住處就至少有7次，甚至在接送她上下學時，3度把她拉進學校廁所逞慾，就連帶她逛夜市，也曾被帶進夜市的廁所性侵。

少女還說，她升上國中2年級後，父親開始用錢堵她的嘴，每次性侵完就給她500元，直到去年她鼓起勇氣說出一切，才脫離苦海。

狼父被逮後矢口否認犯行，直到法院審理才坦承不諱，與少女、社工查訪和妻子證述相符，加上少女的醫院診斷證明等證據，桃園地院法官清查發現少女遭染指次數至少15次，斥狼父不但未善加照護女兒，還嚴重殘害其身心健康及人格發展，危害甚鉅，不應輕縱。

法官審酌狼父坦承不諱，具悔意且無前科，依7個對未滿14歲女子犯強制性交罪各處7年6月徒刑、3個對未滿14歲女子犯強制性交罪各處7年8月、對未滿14歲女子為性交罪處3年6月、4個對14歲以上未滿16歲女子為性交罪各處1年，合併應執行12年8月徒刑，全案可上訴。