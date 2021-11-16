警方針對酒店工作人員進行身分確認及防疫措施檢查。（黃世麒攝）

警方針對酒店工作人員進行身分確認及防疫措施檢查。（黃世麒攝）

警方針對消費者進行身分確認及防疫措施檢查。（黃世麒攝）

北市警中山分局員警針對酒店工作人員進行身分確認及防疫措施檢查。（警方提供）

北市警中山分局員警針對消費者進行身分確認及防疫措施檢查。（警方提供）

新冠肺炎本土疫情和緩且穩定控制，有陪侍的八大行業16日零時起可復業，台北市政府警察局大安分局16日凌晨1時，由分局長李權哲率隊前往轄區酒店加強臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分，協助稽查防疫規定執行情形，並要求業者維持場所秩序，對進、離場的顧客做好分流，降低接觸，減少衝突發生的機率。

根據中央流行疫情指揮中心的規定，11月16日起有陪侍服務之合法休閒娛樂場所，符合下列防疫措施者，得開放營業：

（一）符合共通性原則：實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、充足清消設備、每日至少2次環境／物品清消等。

（二）從業人員之接種篩檢：

1、均應至少接種1劑疫苗滿14天。

2、首次服務前應提供3日內的抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

（三）提出申請並經地方政府核准：提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依相關指引辦理。

（四）復業後管理：

1、未完整接種2劑疫苗滿14天之從業人員，須每周1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

2、完整接種2劑疫苗滿14天之從業人員，則無須每周1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

3、顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明，且滿14天之證明。

自16日起，台北市內的酒吧、酒家、舞廳跟萬華茶室經過申請審核許可後就能復業，目前北市府已經核准40間酒吧、酒店跟舞廳復業，不過萬華茶室的部分，有82間業者提出申請，市府目前還在審核中。

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