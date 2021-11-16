新冠肺炎本土疫情和緩且穩定控制，有陪侍的八大行業16日零時起可復業，台北市政府警察局大安分局16日凌晨1時，由分局長李權哲率隊前往轄區酒店加強臨檢，現場逐一清查消費者及工作人員身分，協助稽查防疫規定執行情形，並要求業者維持場所秩序，對進、離場的顧客做好分流，降低接觸，減少衝突發生的機率。
根據中央流行疫情指揮中心的規定，11月16日起有陪侍服務之合法休閒娛樂場所，符合下列防疫措施者，得開放營業：
（一）符合共通性原則：實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、充足清消設備、每日至少2次環境／物品清消等。
（二）從業人員之接種篩檢：
1、均應至少接種1劑疫苗滿14天。
2、首次服務前應提供3日內的抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。
（三）提出申請並經地方政府核准：提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依相關指引辦理。
（四）復業後管理：
1、未完整接種2劑疫苗滿14天之從業人員，須每周1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。
2、完整接種2劑疫苗滿14天之從業人員，則無須每周1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。
3、顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明，且滿14天之證明。
自16日起，台北市內的酒吧、酒家、舞廳跟萬華茶室經過申請審核許可後就能復業，目前北市府已經核准40間酒吧、酒店跟舞廳復業，不過萬華茶室的部分，有82間業者提出申請，市府目前還在審核中。
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