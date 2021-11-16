16日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區擴散條件稍轉差，較易有污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度仍可能上升。依10時監測結果，竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖以「普通」等級為主，崙背地區達橘色提醒等級，懸浮微粒濃度已逐漸趨緩。

依監測資料顯示，16日東北季風稍減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區為背風側，擴散條件稍轉差，較易有污染累積；高屏位於下風處以及光化作用影響，午後臭氧易上升。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，16日至17日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件略轉差，須留意污染物累積情形；18日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，19日東北季風影響，西半部地區整體擴散條件好轉，各地空氣品質多為普通至良好等級；20日至21日東北季風稍減弱，位於下風處之南部地區擴散條件再轉差，須留意污染物累積情形。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。