今(22日)晚間氣象局已針對基隆市、台北市、新北市發布大雨特報。（圖／中央氣象局)

今(22日)北部、東部轉有雨，晚間氣象局針對基隆市、台北市、新北市發布大雨特報，緊接著冷空氣南下，愈晚愈冷。中央氣象局表示，今晚至明晨中部以北低溫更下探至13度，這波維持時間不算太長，明天冷完一整天後，溫度就會慢慢回升。

今晚到明天(23日)清晨是這波冷空氣最強的時候，強度有機會達到大陸冷氣團的等級，中部以北、東北部低溫只有13到15度，其他地方約16、17度，沿海空曠地區或地勢較高的地方會更低，白天在冷空氣影響下，北部、東北部及東部仍偏冷，高溫17到19度，其他地方溫度也會比今天低，高溫約21至26度；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，上半天北部降雨機率仍偏高，下半天水氣減少，降雨會逐漸趨緩，至於其他地區為多雲到晴。

周三(24日)東北季風或大陸冷氣團開始減弱，清晨仍偏冷，中部以北及東北部低溫只有13到15度，白天北部、東北部及東部高溫回升至20度以上，其他地方則超過24、25度；東半部地區及大台北山區仍會降雨，其他地區為多雲到晴。

周四(25日)氣溫雖然持續回升，不過南方雲系也在北移，台灣附近水氣增多，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。周五至下周日(26日至28日)東北季風再增強，北部及東北部天氣較涼；偏東風帶來較多水氣，東半部降雨有機會明顯些，北部地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴。