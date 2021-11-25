下波強冷空氣下周三(12月1日)南下，氣象專家彭啟明表示，預測這波冷空氣偏乾冷，最冷時刻在下周三、四(12月1日、2日) 可能會創下今年下半年的最低溫紀錄，比11月影響台灣的冷空氣都還要強，更指出之後一、兩周就會有一波冷高壓南下，12月的冷空氣強度都會比11月更強，將會很冷。

彭啟明今早在臉書表示，提醒下周開始又有一波冷高壓南下，預期下周二(30日)冷高壓前緣的鋒面雲系報到，後面乾冷空氣在下周三(12月1日)會顯著影響，目前預測可能在下周三、四(12月1日、2日)會創下今年下半年的新低溫紀錄，會比今年11月影響台灣的冷空氣都還來得強，由於是5、6天後的預測，低溫的預測變化波動幅度仍大，提醒要留意這一波波的變化。

彭啟明表示，預估下一波強冷空氣會偏乾冷，輻射冷卻效應會更明顯，後續也將持續以一、兩周一波冷高壓南下的頻率影響台灣，統計上12月的冷高壓南下的頻率及強度都會顯著比11月來得強，將會是很有感的冷，建議要開始有過冬的準備，注意年長者的健康。

至於近日天氣，彭啟明表示，今天清晨溫度再度略回溫，東北風顯著減弱，空曠地區低溫多在13至15度，都會區域已經到18至19度，不過今天雲量稍微增多，北部、東半部高溫上不太上去，大約22至23度，中南部還有26至28度。明後天東北風會略增強，氣溫略降但幅度不大，東北部到東半部仍有短暫降雨，類似東北風型的天氣將持續到下周一、二(29、30日)。