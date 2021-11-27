氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風影響，北部、東半部有局部雨，中部山區有零星降雨，中南部多雲時晴；北台偏涼，中南部舒適微熱早晚涼；明日起東北季風減弱，氣溫逐日漸升；明日北海岸、大台北東側及東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲；29日西晴東偶雨；北台舒適、中南微熱，各地早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，30日鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷、晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降；1日起乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間「強輻射冷卻」加成，早晚很冷；2日至4日的白天，因陽光加熱、氣溫逐日漸升、早晚因「強輻射冷卻」、氣溫仍很低；2日及3日清晨、北台灣平地約可降至10、11度；台北氣象局也有觸及14度的機率。

吳德榮提及，最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，原第2波冷空氣有部分與前波合併，延長第1波的影響至4日白天才減弱；而第2波鋒面調整為5日抵達，其後的冷空氣已沒原模擬那麼強了。可見模式模擬理論上有「不確定性」，且隨著時間擴大，使用時不該忽略其不斷調整的特性，應持續參考最新的資料。