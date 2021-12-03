入冬後第一個大陸冷氣團、第一個低溫特報今同步報到，基隆今晨8.6度，創入冬以來新低；台北9.5度。這波冷氣團威力強大，中央氣象局針對苗栗以北6縣市，以及彰化、南投、金門發布低溫特報。

今天清晨冷空氣雖減弱，但「輻射冷卻效應」更強，連帶氣溫一路探底，基隆七堵掉到8.6度、桃園大溪8.8度、新竹關西9.0度、苗栗公館9.1度，整個北台灣幾乎成了「冷凍庫」。台北市低溫出現在北投9.5度；中正區氣象局觀測到13.1度，正式迎來首波大陸冷氣團。氣象局長鄭明典臉書分享所在位置僅10度，直呼真的好冷。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天受乾冷大陸冷氣團影響，清晨氣溫偏低，白天冷空氣稍弱，陽光露臉感覺舒適，但入夜後又冷，日夜溫差明顯。他提醒民眾注意穿著，今各地氣溫：北部9至21度、中部10至25度、南部12至26度、東部12至25度。

明晨還有機會再出現不到10度的低溫，預計要等到下周日（5日）轉東風，冷空氣才會完全消散。不過下周二（7日）至下周四（9日）又一波東北季風報到，不排除又升級為大陸冷氣團，雖然強度上看起來比這波弱，仍應持續觀察。