「Forest ＃56」定價新台幣1880元、限量250組（台北時代寓所提供）

頂級飯店「台北時代寓所」大廳溫暖沉穩的木質調氣息，房客詢問度高，也讓業者因應需求製成商品，推出品牌香氛「Forest ＃56」定價新台幣1880元、限量250組，房客入住期間購買享7折優惠（每房限購5瓶）。

「Forest ＃56」的取名來自於圍繞著台北時代寓所的56棵樹，紀念寓所進駐中正區幸福里時對社區綠化的諾言實踐；台北時代寓所團隊與「嗅覺行銷股份有限公司〈Scentist Inc.〉」在開幕前經超過半年的策劃，將幾個重要元素：所在地在150年前曾為樟樹林、日治時代曾為冶鐵廠、台灣人親土親的人情味、被海洋包圍的美麗島嶼台灣等，共同討論設計出的「Forest ＃56」，其香氣經過時間、每日氣溫、濕度以及蒞臨的賓客參與不斷變化：從溫暖厚實的木質香氣，融入柔和綿延的柑橘調，最後帶入舒適的海洋微風，點綴出些許金屬的氣息，反映台北時代寓所的設計理念和所在地理位置的歷史軌跡。

台北時代寓所共有175間客房、6種房型，所有房型的浴廁、乾濕分離，淋浴間、浴缸為獨立空間，廁所內裝有免治馬桶，淋浴間內的沐浴備品是以茶為本的在地保養品牌「一日茶事TEAORY」。