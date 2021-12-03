大陸冷氣團發威，連貓頭鷹都有感！中央氣象局今發布低溫特報，北台灣許多地方今晨跌破10度，也因為冷空氣威力太強，一隻貓頭鷹不知道是不是受不了凜冽冷風，竟鑽進民宅陽台，網友笑虧「拜託讓我窩一下，天亮就走」。

一名網友分享，今晨5點多天還沒亮，陽台傳來不明聲響，屋主一度以為有小偷跑進來，沒想到開燈一看，「一隻貓頭鷹站在那邊」。可能突然被人嚇到或受燈光刺激，貓頭鷹開始在陽台亂竄，最後趕緊打開窗戶，引導牠飛出去。

五股今晨約11度，貓頭鷹不知道是不是太冷了，躲進陽台取暖。（讀者提供）

網友表示，他們家在3樓，住在五股成州國小附近，第一次遇到貓頭鷹拜訪，一時也不知道怎麼處理。網友說，睡前確定窗戶都有關上，貓頭鷹應該是從石柱間的空隙鑽進來，因撞到東西發出聲音，請先生去查看，結果連先生都被嚇到，「一隻長得像人臉的鳥就站在他面前」。

網友直呼可愛，怎麼會有貓頭鷹懂得進民宅避寒，「拜託鋪上小被被讓牠休息」、「可能真的太冷了」、「那邊離五股生態公園不遠，中途跑錯休息站了」。

根據氣象局觀測，五股今晨5點至6點間，氣溫約11至12度，最冷的時間在6點20分，11.2度。