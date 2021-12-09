日本桌球甜心福原愛7月和江宏傑結束5年婚姻，由於出軌風波造成她在台日的聲勢一落千丈，將事業重心轉往大陸發展，沒想到才過5個月，福原愛就爆出有新歡，和帥氣的大陸桌球選手張繼科互動親密，關鍵字還一舉登上微博熱搜，不少大陸網友都十分看好兩人發展。

福原愛6日接受陸媒《中新社》訪問，提到有次張繼科吃了她給的餅乾就贏球，因此之後對方要比賽就會跟她要餅乾，最後她索性準備一包「張繼科的餅乾」，這段對話立刻引發網友熱議，「張繼科每次比賽都找福原愛要餅乾」關鍵字還擁有1.7億閱讀量。

張繼科一直以來都桃花很旺，還被封為是「國乒第一網紅」，人氣不輸藝人。(圖/翻攝自微博)

訪談畫面曝光後，還有網友挖出過去兩人親暱的互動，張繼科路過福原愛旁邊時，順手捏了女方的臉頰一下，網友則留言「一個未娶，一個待嫁，其實可以追」、「私心希望福原愛嫁到大陸來」，日媒《東京體育WEB》也大肆報導此消息，還以「福原愛和中國美男選手再婚熱烈報導」為題，掀起日網熱議。

日網大肆報導福原愛有新歡。（圖／翻攝自日本YAHOO）

日本網友也忍不住諷刺，「福原愛只要長得帥都好吧」、「這麼喜歡中國，真的不要回來了」，而先前福原愛開設抖音帳號，不但稱「因為疫情的關係我好久沒回中國了」，還和大陸網友比賽誰說的東北話最道地，也讓日本網友看傻眼，「從那（指出軌風波）之後在日本和台灣失去立足之地，向中國諂媚的感覺很強烈…總覺得有點難過呢」。