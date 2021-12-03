今(3日)迎來入冬後第一個大陸冷氣團、第一個低溫特報，基隆今晨8.0度，創入冬以來新低。中央氣象局今(4日)下午4點2分針對14縣市發布低溫特報，今晚至明上午有10度以下氣溫發生的機率，天氣部分各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。

中央氣象局表示明(4日)天氣跟今天很類似，大環境為東北風，迎風面的東半部地區有零星短暫雨，其他地方大多為多雲到晴；溫度方面，北部、宜花地區還是偏涼，高溫約19、20度，其他地區回升到23到25度，但早晚偏冷，明天清晨在中部以北、東北部11至13度，南部約14度，花東地區15、16度左右，其中台南以北空曠地區仍舊有接近10度低溫發生，北部、東北部日夜溫差會來到6至8度左右，中南部及花東地區日夜溫差甚至接近10度。

下周日、下周一（5日、6日）高壓東移出海，冷空氣進一步減弱，氣溫逐漸回升，連同清晨的低溫也較前幾日高，但中南部清晨還是受到輻射冷卻影響，仍然偏冷，日夜溫差較大；水氣為本期最多的兩天，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局今(4日)下午4點2分針對14縣市發布低溫特報。(圖／中央氣象局)

另外中央氣象局今日下午4點2分發布低溫特報，由於輻射冷卻影響，今晚至明(4日)上午基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率。