為因應龐大的春節返台人潮，疫情指揮中心日前將14天防疫旅館檢疫，放寬為7+7的檢疫模式，讓返台國人可有條件在家隔離，但仍有許多專家擔憂，放寬為7+7後，恐增添社區感染風險。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，7+7的本質仍是14天居家檢疫，只是檢疫地點不同，呼籲外界勿用7+7來簡化政策流程。

陳宗彥表示，我國的入境檢疫措施，一率都是14天檢疫外加7天的自主健康管理，所謂的7+7也有前提，例如個人要施打完疫苗滿14天，且返家後需一人一戶，或是家人全數打滿兩劑疫苗，才能回家執行一人一室的檢疫。

陳宗彥說，上述7+7的流程，與原先14天的檢疫相同，中間甚至還增加採檢頻率，並沒有縮短入境者的檢疫措施，請大家不要用7+7的方式簡化流程，它仍然是一個完整的檢疫。

不過ACIP召集人李秉穎上午受訪時表示，可以的話，最好不要採7+7的檢疫模式，擔憂春節期間很可能會爆發本土疫情，呼籲國人春節避免出入人多壅擠的場所，避免感染。