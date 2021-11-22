大考中心今天表示，111學年高中英語聽力測驗第二次考試今年12月11日（六）舉行，總計約 4萬100餘人報考。這次考試應考資訊查詢系統於明（23) 日上午9時起開放，考生可至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」查詢系統查覽、列印，或以電話語音 (02)23643677查詢。

考生報名資料有填寫行動電話號碼者，大考中心明天會以 0911-511-467 手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、場次、考試日程及注意事項。

大考中心指出，這次考試試場分配表及考試地點將於12月7日公布，考試前不開放試場查看座位，考生可至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。

考生應至大考中心網站查覽應考資訊，確實核校資料，如發現姓名、身分證號、考試地區等 3 項，有任一項與原報名資料不同者，須於11月25日前提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「應考資訊更正表」，個別報名者以電子郵件（[email protected]）或傳真（02）23661365方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，並以電話（02）23661416轉608進行確認。