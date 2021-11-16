AR/VR應用日增，吸引全球各大品牌廠積極投入，預期2022年在蘋果、Sony等廠商可望發布新品下，將進一步刺激全球AR/VR頭戴裝置出貨挑戰2000萬台，隨著消費性新品及商用市場帶動，DIGITIMES Research預估，2021年到2026年全球AR/VR頭戴裝置出貨CAGR估達58%。

新冠肺炎(COVID-19)疫情下居家時間增多，且AR/VR新興應用日益多元，加上5G環境逐漸成熟，帶動AR/VR頭戴裝置出貨攀升，根據DIGITIMES Research觀察，2021年全球AR/VR頭戴裝置出貨量估增加27.8%。

隨著5G商用逐漸成熟，2021年5G手機出貨量大幅成長，預期2022年5G手機滲透率將突破50%，AR/VR頭戴裝置亦將因5G通訊搭配Wi-Fi 6，有機會捨棄連接線的束縛，帶給消費者更好的使用體驗，吸引蘋果或非蘋廠商積極推出AR/VR頭戴裝置，預期2022年蘋果(Apple)、Sony等廠商有望發表新品，進一步刺激全球AR/VR頭戴裝置出貨挑戰2000萬台。

在消費性市場中，預期其他手機廠商將跟進蘋果推出AR/VR頭戴裝置，而商用市場也將在微軟(Microsoft)助攻下，提高廠商導入AR/VR頭戴裝置的意願，DIGITIMES Research預估，2021年到2026年全球AR/VR頭戴裝置出貨複合年均成長率(CAGR)將達58%；隨重要廠商新品推出將影響AR/VR頭戴裝置出貨占比變化，預期2022年VR領導品牌Oculus出貨占比將由63%降至55%，2023年在其他手機廠商亦推出AR/VR頭戴裝置的影響下，Oculus出貨占比恐跌破5成。

DIGITIMES Research認為，消費性電子廠商普遍認同AR/VR頭戴裝置將是下一世代通訊裝置主角之一，廠商試圖擘劃市場應用與自身角色定位，隨著供需兩端對AR/VR頭戴裝置的定義逐漸拉近，預期廠商將會提出更多擴大AR/VR市場的策略與應用，拉升AR/VR頭戴裝置出貨規模。