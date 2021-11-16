南開科技大學前校長陳猷龍2008年擔任台北縣新莊市公所工程爭議仲裁人時，遭僑力營造公司負責人簡培城作證指控收賄50萬元，導致市公所賠償7000多萬；檢方當時依貪汙等罪嫌起訴陳，但簡培城事後又翻供改口，否認行賄一事，雖然陳猷龍最終被判無罪定讞，但針對簡培城翻供一事，新北地檢署今依偽證罪嫌起訴。

僑力營造公司2004年以4000多萬標得「中港派出所、圖書館暨托兒所後續工程」，但工程延宕1年多才完工，新莊市公所不肯付款，與僑力營造發生工程糾紛。雙方2008年聲請商業仲裁，由陳猷龍與其餘2人組成仲裁庭，而最終仲裁庭判公所需支付1億多元給僑力，市府疑審判有問題告發新北地檢署偵辦。

檢方偵辦期間，簡培城供稱「確實有交付3次款項給陳猷龍」，並且將50萬元賄款分成3次繳交，分別在輔大和陳猷龍在師大的住處繳款，但陳猷龍偵查期間皆堅決否認，但仍遭檢方依貪汙、詐欺與偽造文書等罪嫌起訴。

未料，案件至審理期間時，簡培城卻改口稱沒有行賄陳猷龍，而陳猷龍一、二審皆被判無罪，最高法院去年駁回檢方上訴，無罪定讞。新北地檢署針對簡培城翻供一事，依據他偵訊、審理時供詞，認為簡培城作偽證的行為，已嚴重影響案件偵查正確性及耗費司法調查資源，因此依偽證罪嫌起訴，並請法院從重量刑，以資懲儆。