49歲陳先生牙痛近1個月，每天吃8包止痛藥，某天忙到凌晨突然胸痛，當場昏倒，到院前已無呼吸心跳，電擊後恢復心律，檢查發現為冠狀動脈左主幹阻塞，手術後3周出院，隔天就如常上班；安南醫院副院長、心臟血管外科主治醫師陳偉華指出，一般院外心跳停止存活率僅7％，「陳先生很幸運！」

在南科擔任工務領班2年多的陳先生說，倒下去之前，身體無任何不適，只有牙痛持續痛1個月，檢查牙齒沒事，但他每天痛到須吞8包止痛藥，今年初，某天工作到凌晨3點，感覺一陣胃食道逆流的火燒心及胸痛，前一秒還跟保全說話，下一秒就不支倒地，醒來已動完手術，旁人聊起，他才知道自己險些送命。

陳偉華說，陳先生到院後心電圖顯示心肌缺血，緊急安排心導管檢查發現冠狀動脈左主幹及3條阻塞，放置主動脈氣球幫浦後，緊急採取不停跳冠狀動脈繞道手術，保住寶貴性命。

除了陳先生，安南醫院半年來經手4起南科人胸痛的類似案例，另一名45歲蔡先生是研發工程師，因工作忙錄，持續胸痛1個月才決定就醫，到安南心臟科做心導管檢查，發現冠狀動脈3條血管嚴重阻塞，接受不停跳冠狀動脈繞道手術，目前也已返回到原本的職場繼續服務。

48歲曾先生為科技公司主管，平均每天工作逾12個小時，8月某日晚間跟同事討論公事，突然劇烈胸痛，緊急被送往安南醫院急診，經斷層掃描檢查確診為A型主動脈剝離，且剝離情況嚴重，影響右腳血液循環，情況危急，緊急安排手術，完成主動脈半弓及主動脈瓣置換，下個月也將重返職場。

陳偉華呼籲，牙痛、胸痛、肩膀痛、感冒疲累等非典型症狀，也有可能是心臟冠狀動脈的警訊，但很容易被忽略。他提醒，工時長、壓力大、睡眠不足等，都可能造成心血管疾病，此外，如有家族史、高血壓病史也格外需要多加留意身體發出的警訊。