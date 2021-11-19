同志歌手登登（李杰勳），自導自演同志網劇《同同情》2部曲《愛的驪歌》，挾著《同同情》1在大陸破千萬點閱率，多才多藝的登登更作詞、作曲一把抓，親自為《同同情》2部曲《愛的驪歌》唱作影集原聲帶；登登是演藝界有名的塔羅牌大師，曾被伯樂徐乃麟簽入旗下栽培，不過很會算的登登，萬萬沒算到自己會在鬼門關前走一遭，他曾昏迷21天，在加護病房中待了三個月，昏迷中看遍人生跑馬燈異象，插管21天最終撿回小命。

登登外貌氣質極似卡通「小熊維尼」，不但能說善唱、會主持、會創作、更斜槓YouTuber，擁有自己的頻道節目！熱愛藝文的他，2019年策劃熊熊BL劇《同同情》並自導自演。這套劇曾轟動到對岸，大破1千萬次點閱率，當時即有內地主辦方出價7位數要登登率「同同情」主角赴北、上、廣舉辦3場大型見面會，可惜因為新冠疫情升溫而未能成行。但此舉讓登登更有信心籌備《同同情》2部曲《愛的驪歌》。