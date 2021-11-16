對於立委赴核四廠參觀，接受媒體採訪時對核四廠長王伯輝及核四廠諸多批評，王伯輝16日在臉書寫道，「委員大人，您們對電廠了解太少了！它是一個廠房，管線密密麻麻，這是當然！」只能說，「您們離實際的現場太遠了！」王伯輝直言，他不否認是深深的綠，如今卻被綠色的委員們說成一無是處？

核四廠長王伯輝在臉書直言，核四工程已經變成一個高度政治化的議題，如同已逝朱高正委員當時說的「政治是高明的騙術」！已經沒有是非了！

王伯輝說他在職時，天天上工前，帶領著工程師、包商及外藉顧問，用台語高喊「台灣人，加油！」當時，大家都說他是深深的綠，「我不否認」，但他一個台灣囝仔，想的只是把這工程做成台灣人的驕傲！當年執政的國民黨也沒有對他有過任何的懷疑！如今，卻被綠色的委員們說成一無是處？

王伯輝強調，核四啓動與否，是一個日後臺灣選擇那種型態發電的抉擇，不是政黨對決，傾全力打擊一個曾經為這工程付出的人，「你們有全黨及執政的優勢，我只是個退休的老百姓，我該有言論自由吧！」他最後仍然盼望台灣會更好，台灣社會有空間譲人們做實是求是的討論！