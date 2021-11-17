67歲的張先生，有數十年菸癮，但自覺身體無大礙，認為不需戒菸。最大的改變就是，從前幾年開始，每日服用聲稱吃了可以對身體好的藥錠，想要補足身體所欠缺的營養素，還可加強體內代謝排毒。

兒子得知後，立刻制止父親繼續服用地下電台所販售來路不明的藥物，並隨即安排父親到醫院進行健康檢查。結果發現父親左側腎臟有一處大小約4.3公分左右的腫瘤，確診為早期腎臟癌。

●腎臟癌40-70歲易好發 有這些症狀要當心

北投健康管理醫院錢政平副院長指出，若發生腎臟癌，可能伴隨有血尿、腰痛、腹部腫塊、體重莫名減輕、食慾不振、不明發燒、易感倦怠等，但這些症狀大多是在癌症已發展至中後期。

錢政平進一步說明，腎臟癌的好發年齡為40～70歲，偶爾會發生在幼年及年輕人，為僅次於膀胱癌的泌尿道癌第二號殺手。 而吸菸者罹患腎臟癌的機率約為非吸菸者的2～4倍；不當的用藥習慣常亂服成藥，也可能直接造成腎臟傷害，增加腎病變的機率。

●定期健康檢查 避免疾病纏身

腎臟是人體淨水廠，每分鐘有將近12,00CC的血液流需經由腎臟負責過濾雜質，是人體重要的器官。也由於腎臟癌或是其它腎臟疾病的發生早期不易有症狀，因此，錢政平建議，40歲開始最好為自己定期安排身體健康檢查。