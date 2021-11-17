中國銀保監會日前下發文件，要求信託公司加大信託通道業務清理力度，以及持續壓降融資類信託業務。監管部門同時強調，要統籌「兩項業務」壓降和風險處置，持續關注房地產業務領域的風險，確保不因處置風險而產生新的風險。

證券時報17日引述行業觀察人士報導，中國銀保監會日前下發文件重申壓降任務，應該是為了保證各大公司能順利完成今年初設定的壓降目標。

報導指出，在加大信託通道業務清理力度方面，文件要求年底前必須做到應清盡清、能清盡清，通道類信託項目到期的原則上不得展期續做，未到期的應加強與委託方和交易對手的協商爭取提前結束。而對於確有困難，今年內無法結束或清理的通道類項目，應向監管部門申請個案處理，並留存相關證明材料。

關於壓降融資類信託業務，文件重申，信託公司應嚴格執行年初制定的融資類信託業務壓降計劃，確保完成信託部下達的任務。新增融資業務應依法合規，穿透識別底層資產，不得「假投資、實融資」，以投資為名行融資之實，規避額度管控。