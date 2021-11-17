漢翔（2634）今年一口氣榮獲TCSA台灣企業永續獎五項獎項！漢翔2021年刷新去年紀錄，分別獲得「企業永續報告類之銀獎」、「永續綜合績效獎之績優獎」、永續單項績效獎的「資訊安全領袖」、「創新成長領袖」，及「人才發展領袖」等五項獎項，本屆TSCA頒獎典禮，17日在台北圓山大飯店舉行，由漢翔董事長胡開宏親自到場領獎。

胡開宏表示，鑑於氣候變遷對於環境保護和企業營運的影響，日益增加，公司此次獲得多項獎項，從綜合類到單項類，都有公司的身影，感謝各界對於漢翔的支持。

而漢翔長久以來都非常注重企業永續經營的概念，近年陸續與客戶合作發展綠色產品，如電動巴士、儲能系統等，也進行捐款、送物資給弱勢團體，今年疫情嚴峻，漢翔協力防疫提供場地，作為疫苗施打接種站等。

在肩負國機國造使命的同時，漢翔也重視利害關係人的管理，將對環境造成的衝擊及影響降至最低，實現企業公民的責任，經濟成長與社會關懷、環境保護並重。

漢翔推動智慧製造與智慧化管理多年，自行開發iAIDC智慧管理系統，導入生產線，提升產品的品質與良率，更可減少不必要的浪費與消耗，繼近日漢翔的iAIDC（智慧漢翔）智慧製造/智慧管理系統平台，在326件評選中，脫穎而出，獲得經濟部「第七屆國家產業創新獎的創新領航獎」團隊類第一名之後，這次再獲「創新成長領袖獎項」，表現深得各方認同。 此外，漢翔身為上市公司的一員，又擔負新式高教機的重要任務，對於資訊安全方面，尤為注重，確切落實資安防護，嚴密守護客戶及國防的每一項機敏資訊，技術不外流。

一直以來，在員工管理方面，胡開宏不斷強調員工是企業最寶貴的資產，各式人才培育制度與員工協助方案，務必完備，才能培育優質的航空產業人才，藉由疫情期間，漢翔積極推動「深蹲政策」，提供許多教育訓練課程，不僅只有技能相關，更有心靈健康方面，鼓勵員工進修與提升自我，共同推動國內航空產業成長，帶動台灣經濟繁榮。

漢翔未來持續在企業營運、永續經營，及社會關懷等各方面繼續深耕，強化與利害關係人的管理，在追求財務成長的同時，也強調社會與環境的重要性，將運用各種力量，讓台灣更美好